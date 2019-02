I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza hanno eseguito una serie di controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto con riferimento ai luoghi di aggregazione per i giovani, e al controllo della circolazione stradale, avvalendosi del contributo fornito dal Nucleo Cinofili Carabinieri di Tito.

Il servizio è stato disposto nell’ambito dei quotidiani compiti svolti dall’Arma tesi a garantire la sicurezza del territorio potentino, anche attraverso il controllo di venditori ambulanti, esercizi commerciali e casolari abbandonati.

A Lauria una 49enne del posto è stata denunciata per ricettazione e detenzione abusiva di munizioni, poiché sorpresa in possesso, all’interno della propria attività commerciale, di 50 cartucce a palla blindata detenute illegalmente, di cui non è stata in grado di giustificare la provenienza.

A Muro Lucano un 19enne ed un 25enne sono stati segnalati alle competenti autorità amministrative per uso di stupefacenti perchè, dopo la perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di 2 grammi di hashish e 0,2 grammi di cocaina.

A Lauria, un 23enne della provincia di Napoli è stato ugualmente segnalato perchè colto in possesso di un grammo di marijuana, mentre un 42enne della provincia di Cosenza è stato scoperto con un grammo di marijuana e 2 di hashish. Stessa sorte è toccata ad un 22enne di Potenza che deteneva un grammo circa di hashish.

Nel corso del controllo ad un’attività commerciale, inoltre, davanti al locale, all’interno di un’aiuola, sono stati trovati e sequestrati 3 grammi di cocaina, suddivisi in 8 dosi confezionate in cellophane.

A Tito un 22enne di Potenza è stato sorpreso alla guida di un’utilitaria con tasso alcolemico superiore a quello previsto dalla normativa di riferimento.

– Chiara Di Miele –