Ad Agropoli il primo incontro dell’iniziativa solidale “Adotta un cane del tuo territorio”

Si è tenuto questa mattina, presso l’Aula consiliare del Comune di Agropoli, il primo incontro dell’iniziativa “Adotta un cane del tuo territorio” lanciata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola.

Presenti, oltre al sindaco, il Comandante della Polizia municipale, Maggiore Carmine Di Biasi, alcune operatrici di Mister dog Village Srls di Acerra, il dottore Vincenzo Squillaro dell’Asl e alcune componenti di associazioni di volontariato del territorio.

“Inizia da oggi – ha spiegato il sindaco Adamo Coppola – un percorso di sensibilizzazione verso i cittadini per chiedere loro di dare una nuova possibilità ai nostri amici a quattro zampe. Animali che qualcuno ha abbandonato e che noi abbiamo raccolto e provveduto a curare. Ma certamente il canile non può rappresentare il loro futuro. Posso assicurare a coloro i quali si faranno avanti per adottare un cane che certamente non se ne pentiranno, perché riceveranno tanto in cambio, in termini di amore e dedizione. Sono felice perché dall’incontro di oggi è venuta fuori una unità di intenti tra Comune di Agropoli, Asl, canile ed associazioni di categoria, che si occupano giornalmente dei nostri amici animali, una sinergia che già nei prossimi mesi porterà a risultati importanti”.

Insomma un nuovo approccio che l’Amministrazione comunale vuole dare rispetto al problema del randagismo. Inizierà a braccetto con il tentativo di spingere alle adozioni anche una battaglia decisa verso chi abbandona gli animali. Nelle prossime settimane, sarà presentato un piano di microchippatura che si pone quale obiettivo primario quello di evitare abbandoni selvaggi.

Le operatrici del canile Mister dog hanno mostrato delle slide nelle quali erano ritratti i cani che il canile ospita per conto del Comune. Gli incontri di sensibilizzazione, presso l’Aula consiliare, proseguiranno ogni ultimo sabato del mese. Prossimo appuntamento il 23 febbraio.

– Claudia Monaco –