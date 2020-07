Controlli dei Carabinieri a Salerno. Denunciati 3 parcheggiatori abusivi ed una prostituta bulgara

La Compagnia dei Carabinieri di Salerno continua a dare corso a numerosi servizi coordinati a largo raggio di controllo del territorio, incentrati non solo sul rispetto delle norme Covid ma di tutta la legalità in genere. Numerosi gli equipaggi impegnati, specialmente durante le serate della movida, su tutto il territorio del capoluogo.

Durante i servizi nel centro storico e nei quartieri Torrione, Pastena, Mariconda e Mercatello, sono stai controllati oltre 150 veicoli ed altrettante persone.

È stata denunciata una 29enne prostituta bulgara in zona lungomare Marconi per violazione del foglio di via da Salerno e già pregiudicata. Sono stati denunciati tre parcheggiatori abusivi pluripregiudicati colti sul fatto in zona via Igea e Arechi. I militari hanno denunciato anche un pregiudicato salernitano 57enne trovato nel centro storico in possesso di un coltello con 35 cm di lama.

Numerose le contravvenzioni per violazioni al Codice della strada, con il sequestro di 3 ciclomotori e il fermo amministrativo di 2 vetture.

Solo dallo scorso fine settimana a ieri sera sono state impiegate oltre 20 pattuglie, automontate, motomontate, appiedate e in abiti civili per gli specifici servizi: questi uomini sono in aggiunta al normale servizio di pronto intervento e costituiscono l’ennesimo sforzo della Compagnia, reso possibile solo dalla grande professionalità e disponibilità di tutti i carabinieri.

– Paola Federico –