Controlli ASP Potenza nelle aziende agricole.Contestate 40 violazioni in materia di sicurezza sul lavoro

Le attività di vigilanza e controllo rappresentano solo uno dei pilastri sui quali si fonda l’attività di prevenzione e tutela della salute svolta dall’ASP di Potenza. I controlli in agricoltura programmati dal dr. Biagio Schettino, direttore della U.O.C. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, costituiscono il prosieguo di un lavoro avviato da qualche anno. Le recenti morti bianche, che hanno colpito il comparto agricolo, hanno reso ancora più impellente l’azione di vigilanza quale strumento per verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

I controlli eseguiti nei mesi di settembre e ottobre nascono dalla volontà di ridurre la frequenza più alta degli infortuni derivanti dall’impiego di trattrici agricole e altre attrezzature di lavoro pericolose. Sono state ispezionate 72 aziende agricole e contestate 40 violazioni alla normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Di queste violazioni circa il 30% ha riguardato i luoghi di lavoro (con pericoli quali le vasche raccolta liquame non protette, servizi igienici inadeguati e inidoneità dei locali di custodia dei fitosanitari); il 40% ha riguardato le attrezzature di lavoro (trattori privi dei dispositivi di protezione contro il rischio di capovolgimento e la mancanza di ripari degli organi in movimento); il 30% delle violazioni è dipeso da una carenza documentale (inadeguata valutazione dei rischi, mancata informazione e formazione dei lavoratori, mancata sorveglianza sanitaria).

Dall’analisi del lavoro svolto è emerso che il 90% delle violazioni è stato accertato nel comparto zootecnico, settore più a rischio di infortuni gravi e mortali.

La U.O.C. Medicina del lavoro considera il comparto zootecnico uno dei settori a maggior rischio, sia per gravità che per frequenza, e quindi chiede una particolare attenzione da parte di tutte le associazioni di categoria (Associazione Italiana allevatori, Coldiretti, CIA) per promuovere la cultura della sicurezza.

“Il nostro obiettivo – afferma il dottor Biagio Schettino – è quello di ridurre le morti in agricoltura e in particolare quelle legate alluso del trattore, per carenze di protezioni e per comportamenti imprudenti, questo sarà possibile solo se alle nostre azioni di prevenzione si troverà il sostegno di tutto il mondo agricolo. L’impegno futuro sarà di intensificare ogni azione di collaborazione per raggiungere questo traguardo“.

– Paola Federico –