Al Centro Antiviolenza Aretusa di Atena Lucana un momento di riflessione in ricordo di Violeta Senchiu

Ha avuto luogo ieri ad Atena Lucana Scalo un incontro in ricordo di Violeta Mihaela Senchiu, la 32enne rumena uccisa il 3 novembre dello scorso anno dal compagno all’interno del loro appartamento in località Sagnano a Sala Consilina. Il momento di confronto e di riflessione è stato voluto dal Centro Antiviolenza Aretusa e sostenuto dal Comitato Libere Cittadine.

“Vogliamo ricordare Violeta in qualità di donna, madre, figlia e sorella proprio per sottolineare il fatto che, se vogliamo, dalla violenza si può uscire – dichiara la responsabile del Centro Katia Pafundi -. Il Centro Antiviolenza è qui a sostenere e aiutare tutte le donne che hanno bisogno. Vogliamo raccontare storie di altre donne che sono riuscite a chiedere aiuto con forza e coraggio e parlare di quanto sia importante la responsabilità civile che ognuno di noi ha, a prescindere dal ruolo istituzionale. Questa scomparsa non vogliamo rimanga vana. Ci sembrava opportuno continuare questa nostra lotta creando momenti di incontro e riflessione”.

Presenti all’incontro anche la madre della 32enne, Lili, e la figlia Valentina che ha pensato di leggere delle riflessioni su quello che per lei rappresenta la violenza di genere. Anche l’avv. Elisabetta Giordano è intervenuta per ricordare le grandi doti umane di Violeta. E’ stato trasmesso un cortometraggio con testimonianze di donne che sono riuscite a denunciare e a ricominciare, di operatrici e di avvocati che hanno preso parte alle vicende.

“Il lavoro che stiamo facendo è lodevole però è ancora troppo poco – sottolinea il consigliere di Parità della Provincia di Salerno Anna Petrone – Dobbiamo ancora lavorare sulla paura di tante donne. Quello che più preoccupa è il momento successivo alla denuncia perché vedo che c’è un grosso vuoto che, però, molte volte riusciamo a colmare con l’aiuto delle associazioni. Lavoriamo per creare case di recupero perché le donne vanno protette ancora di più”.

A fine incontro è stato possibile ammirare le opere esposte dall’artista Assunta Giovanninelli e dall’associazione Ipazia.

– Annamaria Lotierzo –