Controlli antidroga nelle scuole sono stati messi a punto a Campagna questa mattina con il supporto dell’Unità Cinofila.

L’attività è stata svolta dai Carabinieri della locale Stazione, diretti dal Maresciallo Capo Fabio Pignatiello. I militari, grazie anche al fiuto dei cani antidroga in dotazione all’Arma, hanno passato al setaccio le varie aule e gli ambienti di un Istituto Superiore.

Nel corso del controllo specifico sono stati trovati alcuni grammi di stupefacente e per questo motivo si è proceduto alla segnalazione alla Prefettura dei giovani che ne erano in possesso.

È alta l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri nella prevenzione e repressione dello spaccio e del consumo di droghe soprattutto tra i più giovani. Il controllo odierno appartiene ad una lunga serie che ha visto compiere attività simili negli Istituti scolastici anche nei mesi scorsi.