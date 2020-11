Le Forze dell’Ordine hanno continuato, in questo fine settimana, a dare attuazione alle indicazioni emerse dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Salerno Francesco Russo al fine di contrastare i comportamenti che favoriscono la diffusione del Covid-19.

Sono state impiegate le unità della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza oltre all’ausilio fondamentale dell’Esercito Italiano e delle pattuglie delle Polizie Locali.

Continuano le misure di vigilanza disposte con specifica ordinanza emessa dal Questore della Provincia di Salerno Maurizio Ficarra d’intesa con il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Colonnello Gianluca Trombetti e della Guardia di Finanza, il Generale Danilo Petrocelli.

Sono state sanzionate 48 persone per il mancato utilizzo della mascherina e multati 4 esercizi commerciali per non avere rispettato la normativa anti Covid. Inoltre sono stati chiusi due esercizi commerciali. In tutto sono stati svolti controlli in 415 esercizi commerciali. Sono 2006, invece, le persone controllate.

E’ stato sanzionato con la chiusura immediata un bar di Salerno perché consentiva alle persone di sedersi oltre il numero massimo. Inoltre, permetteva la presenza di altre persone in piedi.

Da oggi sono già attivi i nuovi e specifici servizi di vigilanza per verificare il rispetto delle misure di contenimento previste in area rossa.

– Claudia Monaco –