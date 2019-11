Contrasto dell’attività dei parcheggiatori abusivi da parte dei Carabinieri.Denunce e sanzioni a Salerno

I Carabinieri della Compagnia di Salerno negli ultimi tre mesi hanno effettuato un’attenta attività di monitoraggio e controllo dell’attività dei parcheggiatori abusivi.

In tale contesto sono state e vengono tutt’ora monitorate con frequenti passaggi le zone maggiormente a rischio, sia per scoraggiare l’attività delinquenziale che per procedere quando possibile nei termini di legge.

L’attività dei Carabinieri ha portato, così, i primi risultati. Sono state denunciate 12 persone che esercitavano senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore/guardiamacchine; altre 5 per inosservanza del divieto di accesso a particolari aree della città; elevate 7 sanzioni amministrative; richiesto provvedimento il DASPO urbano per 3 persone.

Le azioni di contrasto e monitoraggio da parte dei Carabinieri proseguono quotidianamente.

– Paola Federico –