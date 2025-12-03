Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza ha disposto una strategica e capillare intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza del territorio, al fine di contrastare ogni forma di illegalità, in particolare le attività di carattere predatorio e la criminalità diffusa, per innalzare il livello di sicurezza nell’approssimarsi delle festività natalizie.

Nel quadro di questo vasto dispositivo operativo, attivo su tutto il territorio provinciale, sono stati conseguiti significativi risultati anche nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In un primo intervento, effettuato nel tardo pomeriggio dello scorso fine settimana, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Viggiano ha intercettato e tratto in arresto in flagranza di reato un 38enne di origini dominicane, con residenza e domicilio nella provincia di Napoli. L’uomo è stato individuato nel centro abitato di Viggiano mentre vendeva droga, dinamica che ha fatto immediatamente intervenire i militari.

La conseguente perquisizione personale e veicolare ha portato al sequestro di 12,7 grammi di cocaina, suddivisi in tre involucri e abilmente nascosti in un taschino del giubbotto, oltre alla somma contante di 850 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro e l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Potenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Quasi contestualmente, nella notte che ha concluso lo scorso week-end, il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Potenza, coadiuvato dai militari della Stazione di Tito, ha concentrato la propria azione nel capoluogo: in una zona non lontana dal centro storico è stato arrestato un giovane cittadino di origini tunisine, residente nella provincia di Foggia ma di fatto domiciliato a Potenza.

L’intervento è scaturito dall’atteggiamento sospetto dell’uomo nei pressi di un’abitazione abbastanza isolata. La perquisizione ha permesso di trovare nella sua disponibilità circa 10 grammi di cocaina, 1,50 grammi di MDMA (ecstasy) e 3 grammi di sostanza da taglio, insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Dichiarato in stato di arresto, anche lui è stato associato alla Casa Circondariale di Potenza. A seguito delle udienze tenutesi dinanzi al GIP del Tribunale di Potenza, gli arresti operati dai Carabinieri sono stati convalidati.

Si ricorda che per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva e che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari, in attesa del vaglio giurisdizionale in contraddittorio con la difesa.