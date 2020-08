Contenitori per deiezioni canine su tutto il territorio di Vibonati. Multe ai trasgressori

A Vibonati, sul tutto il territorio comunale, saranno istallati degli appositi contenitori per il conferimento delle deiezioni canine.

Da lunedì 10 agosto i proprietari dei cani potranno ritirare gratuitamente, presso l’Aula Consiliare del Comune e presso l’Ufficio Anagrafe di Villammare (dalle 10 alle 12.00), i sacchetti igienici idonei alla raccolta.

L’iniziativa rientra nell’ambito di una strategia per debellare il triste fenomeno dell’abbandono delle deiezioni canine sul suolo pubblico che è causa di problemi igienico-sanitari.

Dal 9 luglio è in vigore un’ordinanza che prevede sanzioni, da 25 a 500 euro, per i proprietari dei cani sprovvisti di idonea attrezzatura e per la mancata rimozione.

– Paola Federico –