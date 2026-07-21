Ha preso il via nel Vallo di Diano la campagna di sensibilizzazione sull’affidamento familiare promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, capofila del progetto “Rafforzamento dei Centri per le Famiglie e la Promozione dell’affido e della bigenitorialità”, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Iris, l’Associazione Il Cortile e, per questa iniziativa, con il Centro Studi Affido.

Cuore della campagna è un camper informativo, che farà tappa in diversi comuni del territorio con l’obiettivo di avvicinare cittadini e famiglie al tema dell‘affidamento familiare, favorendo una maggiore conoscenza di questo importante strumento di solidarietà, accoglienza e sostegno ai minori. Durante le varie tappe, gli operatori esperti sono a disposizione dei cittadini per fornire informazioni sull’affidamento familiare e distribuire materiale informativo contenente tutti i riferimenti utili per ricevere ulteriori approfondimenti o intraprendere un percorso di conoscenza dell’affido.

L’affidamento familiare rappresenta un’opportunità concreta per offrire a bambini e ragazzi un ambiente accogliente e sereno, nel rispetto del legame con la famiglia d’origine. Si tratta di un gesto di grande valore umano e sociale, capace di costruire relazioni positive, promuovere il sostegno reciproco e rafforzare il senso di comunità.

“L’affidamento familiare -sottolinea il presidente del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, Michele Di Candia- rappresenta uno degli strumenti più importanti attraverso cui una comunità si prende cura dei propri bambini e delle proprie famiglie. Con questa campagna vogliamo far conoscere ai cittadini una possibilità concreta di solidarietà, rafforzando la cultura dell’accoglienza e della responsabilità condivisa. Ogni famiglia può diventare una risorsa preziosa per un bambino che attraversa un momento di difficoltà”.

Nei giorni scorsi il camper informativo ha fatto tappa nei comuni di Montesano sulla Marcellana e Buonabitacolo, dove ha registrato una significativa partecipazione e un vivo interesse da parte della cittadinanza. Il percorso di sensibilizzazione proseguirà nelle prossime settimane negli altri comuni del territorio, con l’obiettivo di promuovere una sempre maggiore conoscenza dell’affidamento familiare e coinvolgere un numero sempre più ampio di famiglie e cittadini in questo importante percorso di solidarietà.

“L’invito che rivolgiamo ai cittadini -evidenzia Antonio Domenico Florio, direttore del Consorzio Sociale- è quello di informarsi e conoscere più da vicino l’istituto dell’affidamento familiare. Anche un semplice colloquio con i nostri operatori può aiutare a comprendere come funziona questo percorso e quale valore possa avere per i bambini, per le famiglie e per l’intera comunità. Informarsi è il primo passo per costruire una rete di accoglienza e solidarietà sempre più forte sul nostro territorio”.

PER INFORMAZIONI È POSSIBILE:

-contattare il Numero Verde 800.66.15.92

-scrivere all’indirizzo e-mail centrofamiglia@pianosociales10.it