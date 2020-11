Consorzio di Bonifica Vallo di Diano. Nicola Del Negro nominato dalla Provincia nel Consiglio dei Delegati

L’avvocato Nicola Del Negro, di Sant’Arsenio, entra come membro di diritto nel Consiglio del Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano. Oggi, infatti, il Consiglio provinciale, presieduto per l’occasione dal vice presidente Carmelo Stanziola, ha provveduto a nominare come membro di diritto l’avvocato Del Negro in seno al Consiglio dei delegati dell’ente consortile del Vallo di Diano.

“Sono onorato per questa nomina – riferisce l’avvocato Del Negro – ed il mio primo ringraziamento va all’onorevole Corrado Matera che si è speso per favorire questa mia nomina. Proprio con il consigliere regionale Matera abbiamo da qualche tempo avviato un discorso che ci accomuna, teso alla valorizzazione del nostro territorio, con l’intento di favorirne un suo rapido sviluppo”.

La nomina di Del Negro da parte del Consiglio provinciale di Salerno scaturisce a seguito delle dimissioni nello scorso mese di gennaio di Gianfranco Cavallone.

La nomina del Consiglio provinciale di Salerno di Del Negro va ad aggiungersi a quella di Vincenzo Chiappardo che assieme a Paolo Gallo, membro di diritto nominato dalla Regione Campania, completano il Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano, presieduto da Beniamino Curcio.

