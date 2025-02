Non ce l’ha fatta Margherita Lista, la 72enne originaria di Roscigno che lo scorso 4 gennaio è stata travolta in strada da un’auto mentre si trovava insieme al marito a Villasanta, comune in provincia di Monza dove la coppia abitava.

Per il marito, il 78enne Cosimo Crisci, l’impatto era stato fatale fin da subito e aveva perso la vita poco dopo il suo arrivo in ospedale. La moglie, gravemente ferita, era stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Varese e ricoverata in prognosi riservata. Qui anche il suo cuore ha cessato di battere dopo oltre un mese di agonia.

I due coniugi erano usciti per fare la spesa al centro commerciale quando sono stati investiti da una Nissan Micra con un giovane al volante.

Lasciano le figlie, i generi e i nipoti e un grande dolore sia nella comunità di Villasanta che in quella di Roscigno, terra di origine.

Proprio qui le due salme giungeranno giovedì 13 febbraio alle ore 15.00. Il funerale sarà celebrato nella chiesa di San Nicola di Bari.

