Un incendio ieri sera ha totalmente distrutto un’abitazione ad Aquara in località Masusano. Il rogo sarebbe partito dalla cucina e ha interessato tutti gli ambienti: è esploso mentre il padrone di casa si trovava fuori.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e dichiarato inagibile l’abitazione. La cagnolina del proprietario è stata fortunatamente salvata dal fuoco.

All’indomani del drammatico incendio la comunità si è stretta attorno allo sventurato concittadino e i consiglieri comunali hanno avviato una raccolta fondi.

“L’incendio ha reso momentaneamente totalmente inagibile l’immobile coinvolto, distruggendo in modo irreparabile i beni di questa famiglia, lasciando i nostri concittadini già vulnerabili a causa di un recente lutto in una condizione di grande difficoltà – ha affermato il consigliere Franco Martino -. In questo momento di sofferenza è urgente il nostro aiuto, ogni contributo è fondamentale per aiutare chi ha perso tanto e per risollevare insieme la speranza nel cuore di chi è stato colpito da questa tragedia“.

Le donazioni si possono fare tramite bonifico bancario all’Iban IT 39Q0 8342 7605 0001 0100 13762 intestato a Pasqualino Marino.