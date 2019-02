Congresso Nazionale del Pd. Claudia Colitti e Rosa Campiglia delegate per il Vallo di Diano

L’avvocato Claudia Colitti, assessore al Comune di Teggiano, e Rosa Campiglia, ieri sera sono state nominate come delegate al Congresso Nazionale del Partito Democratico che si terrà domenica 3 febbraio all’Ergife Palace Hotel di Roma. La Convenzione nazionale si svolge sulla base della presentazione delle candidature alla carica di Segretario del partito e del confronto sulle relative linee politico-programmatiche.

Candidati alla Segreteria sono Nicola Zingaretti, Maurizio Martina, Roberto Giachetti, Francesco Boccia, Dario Corallo e Maria Saladino.

La Colitti e la Campiglia sono le uniche due delegate al Congresso nazionale dem per il Vallo di Diano. La prima parteciperà alla convention romana per la Mozione Zingaretti, mentre la seconda per la Mozione Martina.

“Siamo enormemente soddisfatti – afferma il coordinatore del Pd Vallo di Diano, Mimmo Cartolano – perchè il Vallo di Diano sarà rappresentato a Roma da due valide figure femminili“.

Il 3 marzo, invece, si terranno le Primarie del partito a cui parteciperanno i tre candidati più votati nel Congresso Nazionale.

– Chiara Di Miele –