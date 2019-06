Confindustria Salerno. Prendono il via le celebrazioni per il primo Centenario

La presentazione ufficiale del Centenario di Confindustria Salerno ha avuto il via con il taglio del nastro della mostra dell’Opera “Cento Anni di Confindustria Salerno: il futuro nel segno dell’impresa”, una serie di quadri su tela realizzati da studenti del Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno interpretando in maniera creativa i concetti di “impresa”, “Salerno”, “storia”, “futuro” e “identità”. Il Centenario di Confindustria Salerno non sarà celebrato solo come una felice ricorrenza, ma interpretato come l’occasione per comunicare i valori delle imprese, unendo insieme memoria, proposte, talenti territoriali e identità collettiva.

La costituzione formale del “Fascio industriale della provincia di Salerno”, che segna a tutti gli effetti l’atto di nascita dell’Unione degli Industriali di Salerno, aderente fin dalle origini a Confindustria, è del 16 agosto 1919. Agli inizi degli Anni Venti l’organizzazione assunse una fisionomia più stabile: alla sede provinciale del “fascio industriale” aderirono tutti i principali gruppi industriali della provincia, fino ad adottare la denominazione di “Unione Industriale Commerciale Agricola della provincia di Salerno”.

Un’attenzione centrale sarà rivolta al tema del lavoro su cui sarà organizzato un Focus insieme alle Organizzazioni Sindacali. Il calendario delle iniziative è ampio. Tra queste “Salerno in Vela”, la Veleggiata organizzata in collaborazione con tutti i circoli velici salernitani che si svolgerà il 7 luglio nello specchio d’acqua che va dal Marina d’Arechi al Porto Masuccio Salernitano.

Inoltre è in corso di pubblicazione un catalogo fotografico dedicato alle imprese storiche della provincia di Salerno, per raccontare attraverso testi e immagini esclusive lo sviluppo di un intero territorio e si terrà una serie di iniziative da settembre a dicembre presso Spazio Campania a Milano per la promozione dell’intero sistema produttivo territoriale.

Il Centenario si chiuderà con l’Assemblea Pubblica di Confindustria Salerno, l’appuntamento annuale dove gli imprenditori salernitani si confrontano sui principali temi legati al sistema produttivo con qualificati ed autorevoli ospiti.

– Chiara Di Miele –