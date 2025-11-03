Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, rende noti i nuovi orari che saranno osservati da oggi presso gli sportelli con sede a Sala Consilina e a Polla.

La sede Confesercenti di Sala Consilina, presso la Banca Monte Pruno, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00. La sede di Polla nella zona industriale, presso Faidee consulenze e formazione, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

“Presso i nostri sportelli sono disponibili i servizi camerali – ricorda Maria Antonietta Aquino – misure camerali, certificati camerali, atti, bilanci, protesti, scheda persone, rilascio firma digitale, rilascio Speed e carte tachigrafiche, vidimazione libri sociali. Abbiamo voluto garantire una copertura maggiore del servizio camerale cercando di coprire un territorio vasto, che comprende non solo i comuni del Vallo di Diano ma anche quelli della zona degli Alburni”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975-527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.

La sede Faidee in località Sant’Antuono nella zona industriale a Polla è raggiungibile contattando i numeri 0975-480426, 333-2655647, l’email info@faidee.it o consultando il sito www.faidee.it.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –