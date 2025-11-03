Dal 15 novembre scatta l’obbligo di circolare montando pneumatici invernali o portando a bordo le catene da neve. L’obbligo vige fino al 15 aprile 2026. Con l’abbassarsi delle temperature le strade possono diventare più insidiose a causa di freddo, acqua, gelo e neve.

L’officina Marchesano di Atena Lucana fa parte del gruppo Euromaster, leader in Europa nei servizi pneumatici e nella manutenzione di veicoli leggeri e industriali con oltre 300 Centri presenti in Italia. Grazie all’esperienza pluriennale nel settore il team Marchesano è in grado di offrire interventi di manutenzione e assistenza meccanica, cambio e riparazione gomme per privati e aziende.

Da Euromaster Marchesano è possibile prenotare online un appuntamento per il cambio delle gomme invernali CLICCANDO QUI e approfittare della promozione Michelin ottenendo fino a 110 euro di vantaggi sull’acquisto di quattro pneumatici.

L’obbligo viene applicato a tutti gli autoveicoli. Sono esenti gli automobilisti che montano le gomme quattro stagioni, valide per tutto l’anno e contraddistinte dalla sigla M+S, Mud e Snow, che indica l’uso adatto per fango e neve.

Il passaggio alle gomme invernali è una questione di sicurezza dato che sono pneumatici che garantiscono una migliore aderenza al suolo a basse temperature, sia su fondi asciutti che in presenza di neve o ghiaccio. Le basse temperature rendono gli pneumatici più rigidi aumentando gli spazi di frenata. Utilizzare una giusta gomma significa migliorare le prestazioni e ridurre i consumi. Il cambio va effettuato su tutti e quattro gli pneumatici per non causare uno squilibrio tra gli assi e assicurare una maggiore stabilità in caso di sterzata o frenata.

Le gomme termiche o invernali si riconoscono da sigle e simboli. Quelli idonei per affrontare la neve e le basse temperature vengono identificati dalla sigla M+S, Mud e Snow in inglese (fango e neve) oppure M-S, M&S, MS. Un’altra importante sigla riportata sugli pneumatici invernali è 3PMSF, ovvero Three Peak Mountain Snow Flake (un fiocco di neve al centro di una montagna con tre vette sovrastanti) che indica che lo pneumatico è specificamente da neve e può affrontare condizioni climatiche avverse resistendo alle basse temperature.

Le gomme quattro stagioni, dette “all season”, sono invece valide per tutto l’anno essendo in grado di far viaggiare sia in condizioni invernali sia in condizioni estive. In questo caso è opportuno effettuare controlli periodici per valutare l’usura.

Le sanzioni si applicano a tutti gli automobilisti che dal 15 novembre al 15 aprile non hanno montato le gomme invernali o non dispongono a bordo delle catene da neve dove è previsto l’obbligo. La sanzione minima fuori dai centri urbani va da 87 a 344 euro; nei centri urbani dei comuni che hanno emanato l’ordinanza da 42 a 173 euro. Se il codice di velocità è inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione la sanzione parte da 430 euro e può arrivare fino a 1.731 euro con il ritiro della carta di circolazione. Inoltre, chi guida con pneumatici estivi in inverno può anche incorrere nella sospensione della patente da uno a tre mesi se il veicolo è coinvolto in un incidente stradale.

L’officina Euromaster Marchesano ti aspetta in via Nazionale 10/12 ad Atena Lucana Scalo. Per maggiori informazioni telefona al numero 0975/71212.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –