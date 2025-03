La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa che sono aperte le iscrizioni al Corso SMA-SAB, rivolto a coloro che hanno dai 18 ai 64 anni e intendono avviare un’attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.

Il corso gratuito, erogato da Faidee, ente di Formazione della Confesercenti Vallo di Diano, rientra nel programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori) e offre competenze essenziali per la gestione di un’attività commerciale, formazione completa su sicurezza alimentare e normativa vigente e attestato riconosciuto per l’abilitazione.

“I corsi di garanzia per l’occupabilità rappresentano un’opportunità di crescita professionale – afferma la presidente Aquino –. Questi percorsi formativi sono pensati per fornire competenze specifiche e richieste dal mercato del lavoro. L’obiettivo principale è quello di migliorare le prospettive occupazionali dei partecipanti. La formazione offerta si adatta alle esigenze di diversi settori, garantendo una preparazione versatile. Un investimento in formazione può aprire nuove porte e consolidare il proprio futuro professionale”.

Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975-527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.