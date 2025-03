Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro, emesso dalla Procura della Repubblica, di oltre 3.400 articoli da regalo in ceramica contraffatti riportanti marchi di noti brand di lusso come Tiffany & Co., Chanel, Supreme, Hermès Paris, Rolex, Gucci, Prada, Christian Dior, Ducati Corse, Fendi, Yves Saint Laurent, Balenciaga e Louis Vuitton.

Sequestrati anche 175 metri di pellicole con etichette false destinate alla realizzazione di altri prodotti illeciti, tutti privi di autorizzazione da parte delle aziende titolari dei marchi. Se messi in commercio avrebbero generato un guadagno di oltre 750.000 euro.

Il provvedimento ha avuto origine da un controllo eseguito dai Finanzieri della Compagnia di Battipaglia in un negozio battipagliese dove sono stati sequestrati alcuni prodotti in ceramica contraffatti.

Le indagini svolte dalle Fiamme Gialle dirette dal Capitano Davide Longobardi hanno poi permesso di individuare a Scafati l’opificio di produzione e stoccaggio e l’attrezzatura di impressione utilizzata per la realizzazione della merce illecita. Un 70enne del posto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Il provvedimento cautelare è suscettivo di impugnazione e le accuse saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.