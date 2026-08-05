Voucher Doppia Transizione, Iperammortamento 2026 e Intelligenza Artificiale sono le principali opportunità che Confesercenti Vallo di Diano mette a disposizione delle imprese per accompagnarle nei percorsi di innovazione, digitalizzazione e sviluppo.

Tra le misure di maggiore interesse figura il Bando Voucher Doppia Transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, che prevede contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per sostenere investimenti in innovazione digitale ed ecologica.

Grande attenzione anche all’Iperammortamento 2026, che consente una maggiorazione fino al 180% degli investimenti in beni Industria 4.0, e al Corso sull’Intelligenza Artificiale (AI Act), finanziabile anche con i Fondi Interprofessionali, pensato per supportare le aziende nell’adeguamento alla normativa europea e nella formazione del personale.

Tra i servizi offerti rientrano inoltre Resto al Sud 2.0, Nuova Sabatini, Registrazione Marchi e Design, Rating di Legalità, MEPA, tirocini e apprendistato, oltre ai servizi camerali, alle visure catastali e al rilascio della firma digitale.

“Le imprese devono poter cogliere tutte le opportunità disponibili per innovare e crescere – dichiara Maria Antonietta Aquino, Presidente di Confesercenti Vallo di Diano – Con il Voucher Doppia Transizione, l’Iperammortamento e la formazione sull’Intelligenza Artificiale offriamo strumenti concreti per sostenere gli investimenti, migliorare la competitività e accompagnare le aziende verso le sfide del futuro”.

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile contattare gli uffici di Confesercenti Vallo di Diano ai seguenti recapiti: 0975/527277, vallodidiano@impresealcentro.it o visitare il sito www.impresealcentro.it

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