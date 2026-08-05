Ieri gli agenti del Reparto Motociclisti della Polizia Municipale di Salerno sono intervenuti in Piazza Vittorio Veneto, dove hanno rintracciato un 26enne marocchino che si era impossessato di uno smartphone rubato da un furgone in sosta.

Il telefono è stato immediatamente recuperato e restituito al legittimo proprietario. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato numerosi precedenti di polizia a carico dello straniero e la sua posizione irregolare sul territorio nazionale.

Al termine delle procedure di identificazione è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per le violazioni previste dal Testo Unico sull’Immigrazione e per danneggiamento, oltre a essere destinatario di un nuovo ordine di allontanamento emesso dal Questore di Salerno.