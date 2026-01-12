A Ruoti la signora Rosina Buccico compie 103 anni.

Nata l’11 gennaio 1923, zia Rosina è la decana dei centenari di Ruoti, un patrimonio vivente della comunità con la sua testimonianza di fede, coraggio e saggezza.

La sua longevità è la dimostrazione che la forza d’animo, la fede e l’amore per la vita sono il segreto per attraversare il tempo mantenendo vivo lo spirito e il cuore.

L’ultracentenaria è stata festeggiata alla presenza di familiari e amministratori.

“Tantissimi auguri, cara zia Rosina! 103 anni di vita, 103 anni di storia, 103 anni di amore!” il messaggio dell’Amministrazione comunale.