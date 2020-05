Compaesani emigrati al Nord donano a Montesano sulla Marcellana le mascherine con lo stemma del Comune

Ancora un gesto di solidarietà e di vicinanza si registra nella Fase 2 dell’emergenza sanitaria, quella legata alla ripartenza dopo i mesi lockdown. Sono arrivate al Municipio di Montesano sulla Marcellana alcune mascherine con lo stemma del Comune donate da cittadini originari di Montesano che vivono a Genova e Pistoia.

“La loro lettera è molto incoraggiante – dichiara il sindaco Giuseppe Rinaldi – oltre a mostrare come, pur essendo altrove per ragioni di lavoro o scelte personali, si porta sempre il proprio paese natale nel cuore. Li ringrazio per la donazione e il gesto che si unisce a tanti altri di sostegno e vicinanza alla nostra comunità in questa fase così delicata. Ringraziamo tutti davvero!“.

Le mascherine verranno consegnate a studenti, docenti e personale scolastico dell’Istituto Tecnico per il Turismo impegnati nello svolgimento degli Esami di Stato, ai ragazzi e alle operatrici del Centro Iris e a tutte le operatrici sociali delle cooperative che a vario titolo lavorano a Montesano per l’assistenza delle persone anziane, ammalate, disabili o sole.

“Con questa scelta – conclude Rinaldi – sono certo abbiamo interpretato il sentimento dei signori De Fina, Romano, Miron che hanno voluto fare questa donazione“.

– Chiara Di Miele –