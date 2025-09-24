Oggi gli agenti del Commissariato di Polizia di Battipaglia hanno individuato e denunciato per furto aggravato un cittadino italiano nato in Ucraina, già sottoposto alla misura cautelare di obbligo di dimora a Battipaglia, ritenuto responsabile del furto in una gioielleria del centro avvenuto la notte precedente.

Le attività investigative, basate sulla raccolta delle testimonianze, sulle immagini di videosorveglianza e sui rilievi della Polizia Scientifica, hanno portato all’identificazione dell’uomo che in seguito è stato rintracciato all’interno della sua abitazione.

Il ladro aveva una vistosa ferita all’avambraccio destro, presumibilmente procurata durante il furto, per la quale è stato accompagnato al Pronto Soccorso per le cure mediche.

Informata dell’accaduto, l’Autorità Giudiziaria valuterà l’adozione dei provvedimenti consequenziali.

