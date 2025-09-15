Colpo in una gioielleria a Salerno. Ladri portano via la merce esposta e si danno alla fuga
Colpo nella notte a Salerno.
Ignoti con volto travisato hanno preso di mira una gioielleria situata in via Trento portando via i gioielli esposti. Il valore del bottino è in fase di quantificazione.
Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso la banda in azione che dopo il colpo si è data alla fuga a bordo di un’Audi nera.
Sul posto sono immediatamente giunti gli agenti della Polizia di Stato che hanno dato il via alle indagini.