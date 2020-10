Colpito alla testa da una mucca durante la mungitura. Allevatore di Montesano trasferito in ospedale a Salerno

Attimi di paura questa mattina a Montesano sulla Marcellana e precisamente nella frazione di Tardiano dove un uomo è stato colpito alla testa da una mucca mentre era la stava mungendo.

L‘allevatore è stato immediatamente portato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso.

A causa delle ferite riportate, questa sera, si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza presso l’ospedale di Salerno. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione e non è in pericolo di vita.

– Annamaria Lotierzo –