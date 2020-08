Cittadino di Caggiano positivo al Covid-19. Era rientrato dalla Germania

Un cittadino di Caggiano, di rientro dalla Germania, è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è il sindaco Modesto Lamattina.

“Il virus non è sparito – afferma -. Non bisogna abbassare la guardia, ho ripetuto all’infinito questa frase e continuerò a farlo e oggi il virus è tornato tra noi“.

Grazie al monitoraggio e alle costanti azioni di prevenzione nei confronti di tutte le persone provenienti da fuori e che avvisano del loro rientro, l’uomo è stato sottoposto al tampone oro-faringeo e oggi è arrivata la notizia della positività.

“Voglio precisare che la persona è già in isolamento insieme alla sua famiglia e che si è già provveduto a ricostruire la lista dei contatti – continua Lamattina – Il COC è sempre operativo. Non si permetta nessuno di abbassare la guardia, non pensi nessuno di essere immune, in particolare mi rivolgo a tutti i ragazzi che la sera vogliono ritrovarsi insieme, non è questo l’anno della spensieratezza a cui siete abituati, attenzione e responsabilità. Sia chiaro che non verranno tollerate violazioni o trasgressioni delle norme anti-Covid. Il diritto alla salute è di tutti e viene prima di tutto il resto“.

– Chiara Di Miele –