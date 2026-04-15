Festa grande oggi pomeriggio a Roscigno per il centenario di Rocco Crisci.

Attorniato dall’affetto dei suoi tre figli Angelina, Giuseppe e Virginia, dalla nuora Carla e dai generi Antonio Stabile e Sabato Lorenzo, comandante in congedo della Polizia Municipale di Roscigno, e dai tanti nipoti e pronipoti, dai parenti e dall’intera comunità dell’importante centro degli Alburni, Rocco Crisci ha vissuto la sua memorabile giornata in compagnia anche dei sacerdoti don Michele De Luca e don Nicola Coiro che hanno concelebrato la Messa nella Chiesa Madre del paese e del sindaco Pino Palmieri.

“Un’altra giornata di festa in compagnia di un altro nostro centenario – ha detto, al taglio della torta, il sindaco Palmieri che ha donato una targa ed una pergamena al festeggiato – Al nostro amico Rocco Crisci porto gli auguri dell’intera comunità di Roscigno, per essere stato un esempio per tutti noi di serietà, impegno ed attaccamento ai valori che hanno contribuito a costruire la nostra comunità e per aver vissuto la sua vita con dignità e dedizione, interamente consacrata al lavoro ed alla famiglia”.

La festa del centenario di Rocco Crisci è caduta a distanza di appena tre giorni dai festeggiamenti di un’altra centenaria, Carmela Palmieri, svoltisi sabato scorso sempre a Roscigno che si conferma terra di centenari, dove lo stile di vita, evidentemente, unito ai cibi genuini ed alla natura incontaminata, rappresentano sicuramente le cause di questa straordinaria longevità.