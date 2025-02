Dolore ma anche rabbia per la morte di un ciclista avvenuta questa mattina a Salerno.

Lo sventurato è stato travolto dopo che un camion in transito lungo via Fra’ Generoso ha perso parte del carico di ecoballe.

“Esprimo a nome della Camera del Lavoro di Salerno profondo rammarico e cordoglio per il tragico incidente avvenuto questa mattina. Alla famiglia della vittima e ai feriti va tutta la nostra vicinanza in questo momento di dolore straziante – afferma Antonio Apadula, Segretario Generale della Cgil Salerno – É l’ennesima inaccettabile tragedia che impone una riflessione urgente sulla sicurezza nei trasporti e sulla gestione del carico dei mezzi pesanti. Ancora una volta assistiamo a un evento drammatico che poteva e doveva essere evitato. La sicurezza non può essere considerata un optional: è una priorità assoluta, che va garantita attraverso controlli rigorosi e il rispetto scrupoloso delle norme”.

“Chiediamo che si faccia immediata chiarezza sulle responsabilità – conclude – Non possiamo accettare che la negligenza o la superficialità mettano a rischio vite umane. Chiediamo con forza un confronto con le istituzioni e gli organi competenti affinché episodi simili non si ripetano mai più. La sicurezza deve essere un diritto garantito, non un tema da affrontare solo di fronte a tragedie”.

Articolo correlato:

1/02/2025 – Camion perde il carico di ecoballe e travolge un gruppo di ciclisti a Salerno. Perde la vita un uomo