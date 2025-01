All‘ospedale “Ruggi” di Salerno continua l’opera di riorganizzazione delle attività e dei servizi attraverso una ottimizzazione degli spazi da adibire alla cura dei pazienti. Il fine è quello di migliorare le attività, ma soprattutto garantire un’operatività migliore per gli operatori dell’équipe che espletano gli interventi e le attività di chirurgia mininvasiva.

Obiettivo è l’efficienza nell’utilizzo degli spazi, quindi trovare soluzioni per adattare il contesto lavorativo alle mutate esigenze assistenziali, migliorando la qualità prestazionale, la produttività ma soprattutto il benessere per utenti e lavoratori. “Tale principio, sempre da noi sostenuto – ha precisato il sindacato CILS FP Salerno – anche attraverso la richiesta di attivazione di una commissione deputata alla verifica degli spazi per favorire un loro migliore utilizzo, vede un primo risultato diventato realtà, con l’assegnazione di locali dedicati alla chirurgia mininvasiva ove è stato posizionato il Robot Da Vinci”.

Il Robot Da Vinci è il più evoluto sistema robotico per la chirurgia mininvasiva.

Le sue caratteristiche tecniche determinano che il sistema ha diverse applicazioni: dall’urologia alla ginecologia, dalla chirurgia toracica alla chirurgia generale. “Ringraziamo la Direzione Strategica, in capo al Direttore Vincenzo D’Amato, la Direttrice Sanitaria Aziendale dottoressa Emilia Anna Vozzella, il Direttore Medico di Presidio, il dottor Walter Longanella e il Direttore DAI Chirurgie Generali e Specialistiche Prof. Alessandro Puzziello per aver integrato il Robot Da Vinci in spazi idonei che renderanno le attività di chirurgia mininvasiva più confacenti alle attività di sala operatoria – hanno riferito dal sindacato – Grazie per aver favorito un clima di benessere lavorativo e psicofisico per tutti gli operatori. Inoltre, tali spazi saranno interamente dedicati alle attività di specialistica, questi siti al Blocco Operatorio Generale, adiacenti alla Sala Trapianti, al terzo piano del Presidio Ospedaliero”.

Il Segretario Provinciale della CISL FP di Salerno Alfonso Della Porta si congratula con la Direzione Strategica e il suo staff dirigenziale in particolare “per aver reso possibile tale iniziativa per il bene di tutta la comunità di riferimento che è operativa già da oggi. Siamo certi che si proseguirà su questa strada augurandoci percorsi strategici sempre migliori per l’interesse dei lavoratori tutti “.