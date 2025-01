Giudizio immediato per Nancy Liliano, la donna a bordo del suv che uccise i carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro a Campagna. Perse la vita a seguito del coinvolgimento nell’incidente anche l’anziano Cosimo Filantropia, dopo giorni di agonia.

L’accusa è di omicidio stradale senza aggravanti, ma con la colpa di non aver potuto gestire il suv a causa dell’alta velocità con cui Nancy procedeva lungo la strada che collega Eboli a Campagna.

La Procura di Salerno ha chiesto e ottenuto dal gip il giudizio immediato che sarà celebrato davanti ad un giudice monocratico e non al collegio. Nel fascicolo a carico della donna non ci sono tracce di aggravanti per droga o alcol. Secondo la Procura sarebbe stata la “condotta colposa” di Liliano ad impedirle di evitare l’incidente. L’auto dei Carabinieri stava infatti svoltando a sinistra, una manovra consentita, però la donna non è riuscita a fermare la sua auto poiché procedeva ad una velocità tra i 128 e i 133 km/h.

La colpa che le viene contestata è per “negligenza, imperizia e imprudenza”, come riporta il quotidiano “Il Mattino”. Il processo prende il via a febbraio.

Undici le parti civili che si sono costituite: oltre ai familiari delle vittime, anche il carabinieri che si trovava alla guida della gazzella in quella tragica notte.

