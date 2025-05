E’ motivo di orgoglio e soddisfazione il primo posto in graduatoria ottenuto dalla dottoressa Chiara La Maida di Teggiano al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 12 posti da Dirigente Farmacista – Disciplina di Farmacia Ospedaliera indetto dall’ASL Salerno.

La 32enne professionista teggianese si è posizionata prima con un punteggio complessivo di 81,966.

La dottoressa La Maida è laureata in Farmacia all’Università degli Studi di Salerno, per poi specializzarsi in Farmacia Ospedaliera. Nel 2020 ha ottenuto un contratto come Dirigente Farmacista, prima all’ospedale di Salerno e poi al Distretto Sanitario di Sala Consilina. Attualmente lavora in quest’ultimo Distretto, il 72.

Lo scorso anno ha deciso di partecipare al bando indetto dall’Azienda di via Nizza per il contratto a tempo indeterminato. Dopo la prova scritta e quella pratica, lo scorso 28 maggio ha tenuto la prova orale. I concorrenti iniziali erano ben 405, scremati nel corso delle prove.

Chiara La Maida si è classificata prima tra 128 concorrenti della prova orale per il territorio di competenza dell’ASL salernitana.

“E’ la conclusione di un lungo percorso di studi durato 9 anni, a cui sono seguiti corsi di formazioni ed esperienze lavorative di rilievo a partire dalla farmaceutica regionale, poi in ospedale a Sarno e poi al Distretto a Sala Consilina dove lavoro attualmente. Sono molto soddisfatta del risultato raggiunto” dichiara.