Si sono conclusi ieri i servizi di ordine pubblico attuati dalla Polizia di Stato e dalle altre Forze dell’Ordine in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono di Potenza. La celebrazione ha visto la partecipazione di migliaia di persone, con particolare riferimento al 29 maggio in concomitanza della “Parata dei Turchi” a cui hanno assistito almeno 60.000 spettatori.

La Questura ha attuato accurati servizi di vigilanza, svolti fino all’alba da personale della Polizia con l’importante contributo dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, di Reparti di Rinforzo e Unità Cinofile e Artificieri dei Carabinieri e con la Polizia Locale, visto il numeroso afflusso di giovani nel centro storico, tra cui minori attratti dai dj set.

Le attività sono state svolte anche in abiti civili da parte della Squadra Mobile, della Polizia Amministrativa e Sociale, della Digos e della Polizia Scientifica. L’impiego della Mobile è riuscito a scongiurare la perpetrazione di reati, mentre gli altri hanno operato nell’ambito dei controlli sulla somministrazione di alcol a minorenni.

Nel corso della prima serata di concerti è stato sanzionato un locale il cui titolare è stato colto in flagrante mentre vendeva alcol ad una minore. E’ stato avviato nei confronti dell’attività l’iter per l’irrogazione dell’art. 100 del T.U.L.P.S.

Un altro esercizio pubblico è stato sanzionato per inosservanza dell’ordinanza comunale che vieta di vendere bevande superalcoliche.

Inoltre, sempre per contrastare la somministrazione di alcolici ai minori, nel corso della manifestazione sono state attuate numerose iniziative di “moral suasion” nei confronti di esercenti e giovani per far rispettare gli orari dei dj set e per un consumo consapevole di alcol, riscontrando una convinta disponibilità dei cittadini e dei titolari dei locali. I risultati ottenuti hanno confortato in quanto non si sono registrati ricoveri ospedalieri, anche legati ad eventuali abusi di alcolici.

La capillare e oculata distribuzione delle Forze dell’Ordine nel centro storico potentino ha fatto in modo che venissero sedati sul nascere alterchi o risse.