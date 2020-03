La solidarietà nei piccoli gesti. Per l’emergenza Coronavirus, i punti vendita Conad di Sant’Arsenio, Teggiano, Sala Consilina e i punti vendita Todis di Sant’Arsenio e Silla di Sassano, coscienti del delicato momento che stiamo vivendo, da oggi dedicano un carrello alla solidarietà.

“Chi può e per quanto può, noi compresi, – fanno sapere dal Gruppo Biscotti – lasciamo un contributo di prima necessità nel carrello indicato e ci impegniamo, più volte a settimana, a consegnarlo a chi è impegnato alla distribuzione dei generi alimentari nel territorio“.

Il “carrello solidale” aiuterà chi si trova in difficoltà in questo particolare periodo storico così, proprio come recita il cartello affisso, “Chi può metta, chi non può prenda!“.

– Chiara Di Miele –