Chi ha tradito il Vallo di Diano – Lettera aperta alla redazione di Franco Iorio

Lettera aperta alla redazione di Franco Iorio

Fuori dai denti, ce lo vogliamo dire? In ordine non di responsabilità ma di presenza storica: la politica, i politici, le amministrazioni comunali, il popolo, chi scappa via, il colpevole di turno.

Se manca qualcuno, provvederemo. La politica: quando non ha saputo cogliere i tempi per realizzare la “Città Vallo di Diano”. Ora è troppo tardi. Parlo degli anni ’60 ma anche del 1976 quando iniziò la vita della Comunità Montana. Nel programma di quell’anno si leggeva che “La Comunità Montana del Vallo di Diano è un raro esempio di zona veramente omogenea. Se si opera con impegno e lungimiranza si potrà veramente dare vita alla Città del Vallo di Diano”.

Da politico di razza, Enrico Quaranta parlò di “utopia concreta” quando intuì l’ipotesi di un progetto capace di unificare i quindici Comuni di questa conca, cui aggiungeva quelli di Auletta, Caggiano e Salvitelle.

“Una città organizzata in tanti quartieri quanti erano prima i Comuni – scriveva Gerardo Ritorto – Una città policentrica che eliminando consequenzialmente una periferia, non crei marginalità e che non sia, essa stessa, periferia rispetto alle aree dove si produce e si riconosce la cultura, si aggrega e si gestisce concretamente il potere”.

I politicanti, quelli che seguirono e qualcuno c’è ancora, quando si preoccuparono che il progetto da alcuni definito “da fantascienza” e da altri copia in astratto della “Città del Sole” di Tommaso Campanella, poteva togliere la confortevole poltrone al proprio flaccido sedere. Non interessava il concetto operativo della costituzione di una nuova realtà amministrativa avulsa dalla burocratica sudditanza alla Provincia di Salerno. Allora il popolo non capiva e si faceva i fattacci suoi, magari al seguito. Inutile cercare aiuti estranei alla conca valdianese: i maggiorenti esterni, amici interessati, avrebbero bruciato le nostre case per cuocersi le uova.

Le amministrazioni comunali: ora come allora, non cambia molto, composta di autoreferenziali e “padroni” di panieri di voti, portatori di “interessi” svariati e personali, che si incontra in consiglio per approvare bilanci di entrate e spese ignote, compilati da tecnici magari prezzolati quanto incompetenti, e attenti a mai approvare un piano regolatore, allora, oggi un puc. Amministratori presenzialisti in prima fila, nelle manifestazioni e nei cortei, sempre assenti nei momenti cruciali delle decisioni per il “bene comune”.

Il Popolo: quando rimase assente alla lezione sul proprio futuro di Paolo Portoghesi che chiariva “…prima di essere un progetto urbanistico, è un “progetto percettivo”, chiamato a disegnare l’architettura di quella che non doveva essere una “nuova città, bensì doveva significare una risposta al grande problema del contrasto di interessi tra città e campagna”. Altri tempi, si dirà. Il Popolo era impegnato a lavorare all’estero e a investire nel mattone, col benestare del Sindaco pro-tempore a chiudere un occhio e l’altro pure all’impoverimento delle aree coltivabili.

Case su terreni rurali, sparse nei campi, lontane da rete idrica e fognante, magari autorizzate con requisiti agricoli ma realizzate con strutture di lusso e l’immancabile piscina. Seguiva l’inevitabile domanda alla sanatoria ricorrente. E’ cambiato qualcosa da ieri a oggi? Chi scappa via: i giovani, sì proprio i giovani, quelli che dovrebbero avere il coraggio di restare e invece preferiscono filarsela. Con i borsoni ben fatti e costosi in cui mettere indumenti e laurea 110 e la lode, e battersela. E’ vero, in altri tempi c’era la valigia di cartone chiusa con lo spago e la lentezza della “littorina” Sicignano-Lagonegro, mentre oggi l’autostrada se non l’aereo a Pontecagnano che porta in poche ore a Roma, ma i tempi oggi offrono possibilità di cimentarsi in attività che ieri non c’erano. E nondimeno si va via, si scappa, quasi si diserta. Poi si trova il tempo di dichiarare guerra su facebook e indagare un giorno sì e l’altro pure il “colpevole” di turno. Ecco, il colpevole di turno.

Naturalmente é chi ha fatto chiudere il Tribunale di Sala Consilina regalandolo a Lagonegro, chi ha contribuito al trasferimento del carcere di Via Gioberti, chi ha depauperato i servizi ospedalieri regalandoli a Vallo della Lucania, chi ha cancellato la tratta Sicignano-Lagonegro e oggi ne pretende la riattivazione sapendo che è economicamente e anche tecnicamente impossibile, chi pretende di avere servizi ospedalieri efficientissimi a Polla e Sant’Arsenio e poi sceglie altri nosocomi oltre Regione per le proprie cure. Ecco chi ha tradito il Vallo di Diano.

Nel gennaio 2008 fu pubblicato dalla Comunità Montana uno studio dal titolo “La qualità della vita nel Vallo di Diano – Verso la costruzione di un patto con i cittadini”. Non se n’è fatto niente. All’epoca qui vivevano 61.847 abitanti (29.951 maschi e 31.896 donne).

Oggi sopravviviamo forse in 56mila nel nostro piccolo mondo malati di discordia, dilaniati da una sorda sindrome di disgregazione, sofferenti di un pesante e gravissimo “sonno della ragione”. Prendiamone atto, riflettiamo. La desertificazione dei nostri paesi è inarrestabile. Vogliamo piangerci addosso oppure guardare avanti, dimenticando la Città Vallo, la Sicignano-Lagonegro, il Tribunale e il carcere, per puntare su quel che è possibile salvare, pensando a salvare noi stessi? Ci può salvare la “politica”? Credo di sì. Ma quella “politica” fatta di cultura, che deve vederci uniti a lottare sotto una sola bandiera senza campanili e senza colori. Una bandiera con un solo stemma, una bandiera che si purifica e si universalizza nel “bene comune” del Vallo di Diano.

– Franco Iorio –