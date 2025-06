Con l’arrivo della stagione estiva cresce la voglia di svuotare la mente e godersi qualche giorno di meritato relax. Ma prima di partire un elemento fondamentale per affrontare l’estate con serenità è il nostro stato di salute. Per questo motivo il Centro Analisi Biochimica anche quest’anno ha pensato a un Check-up Estate, un pacchetto di analisi completo, mirato e pensato per prepararti al meglio alla stagione calda.

Il Check-up Estate include una valutazione generale del tuo stato di salute: una panoramica approfondita che ti consentirà di sapere se il tuo corpo è pronto ad affrontare il caldo e le attività estive senza problemi. Con l’aumento delle temperature è importante monitorare alcuni parametri vitali per evitare sorprese e per prendersi cura di sé in modo consapevole.

All’interno del Check-up Estate troverai una serie di esami fondamentali che permetteranno di monitorare il corretto funzionamento del tuo organismo.

Uno dei punti di forza di questo pacchetto è la rapidità nell’ottenere i risultati. Al termine degli esami riceverai immediatamente i referti, con la possibilità di avere una consulenza personalizzata con i medici esperti del Centro Analisi Biochimica.

Se sei anche un amante dello sport, un appassionato di escursioni o semplicemente vuoi goderti una vacanza in tranquillità, questo check-up è pensato per darti la serenità che meriti.

Il Check-up Estate è disponibile dal 20 giugno presso le sedi di Padula – 0975 74208/373 7832999, Atena Lucana – 0975 71327 e Battipaglia – 0828 621020/366 1148413.

Prenotare è semplice, basta dedicare una mattinata a te stesso per ricevere il massimo della serenità. Non aspettare oltre, prenota oggi stesso il tuo Check-up Estate e inizia la stagione estiva con il piede giusto.

