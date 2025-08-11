Un cedimento strutturale ha interessato un pilone del Viadotto Tiera nella zona periferica di Potenza.

Il cedimento si è verificato ieri ed ha comportato lo stop alla circolazione dei treni lungo la linea ferroviaria Potenza-Melfi che si trova al di sotto della struttura. L’Ufficio Viabilità della Provincia di Potenza si è immediatamente attivato avviando le procedure di emergenza per la messa in sicurezza dell’area e sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, i tecnici della RFI e del Comune di Potenza.

Il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca ha firmato un’apposita ordinanza con cui ha disposto la chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto stradale di via dei due Boschi dal civico 35 sino al superamento del Viadotto Tiera. Per motivi di sicurezza la circolazione è stata interdetta in entrambe le direzioni. Si stanno inoltre valutando ulteriori possibili percorsi al fine di raggiungere le contrade di Barrata, Bosco Grande e Bosco Piccolo rimaste isolate.

“Dopo il sopralluogo effettuato ieri sera sul posto e la riunione operativa di stamattina con i tecnici, posso comunicare che da domani partiranno ufficialmente i lavori per la realizzazione della bretella stradale che collegherà le frazioni attualmente isolate. Stiamo lavorando senza sosta per ripristinare al più presto i collegamenti viari e garantire la sicurezza di tutti i cittadini” annuncia il primo cittadino.

“Dall’improvvisa frattura del ponte lungo la SP ex SS93 Appulo – Lucana, progettato e realizzato da Anas nel 1978, si evince un’anomalia costruttiva. È quanto emerso da una prima verifica tecnica dell’Ufficio Viabilità della Provincia di Potenza che, dopo i sopralluoghi espletati nella giornata di ieri, sta lavorando per l’affidamento relativo alla demolizione del manufatto da attuare quanto prima. La sicurezza è una priorità da cui non si può prescindere”.

E’ il commento del Presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano che sottolinea che “dalle ultime relazioni tecniche acquisite era emerso un giudizio di integrale transitabilità del viadotto. Nonostante questo, in via precauzionale, l’Ufficio Viabilità aveva mantenuto l’interdizione al traffico per veicoli pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate, con un senso di marcia alternato. Limitazione che, stiamo verificando, se sia stata violata. Il cedimento, invece, ha rivelato delle anomalie probabilmente afferenti alle armature, utili a sostenere il carico. Dagli ulteriori approfondimenti appureremo se si sia trattato di un errore progettuale o di realizzazione”.

Il vicepresidente e assessore regionale Pasquale Pepe ha effettuato un sopralluogo congiunto con Giuseppe Macchia, direttore operativo infrastrutture Bari Rfi. “Siamo stati in contatto sin da subito con RFI, con la Provincia e con il Comune di Potenza per monitorare il movimento del viadotto Tiera e prendere tutte le misure urgenti in modo da mettere in sicurezza la vita delle persone. Questa è stata la decisione prioritaria, la prima preoccupazione. Stiamo monitorando la situazione, ciascuno per le proprie competenze. Il viadotto, di proprietà della Provincia di Potenza, è oggetto di uno studio tecnico che potrebbe far decidere per la demolizione del manufatto e questo potrebbe essere l’orientamento principale. Allo stesso tempo il Comune sta operando per dare una viabilità alternativa ai cittadini che vivono nelle frazioni interessate. Per quanto, invece, riguarda la Regione, stiamo lavorando per garantire alle lucane e ai lucani servizi sostitutivi, vista l’interruzione della linea ferroviaria. I lavori di ammodernamento della tratta ferroviaria non subiranno nessun tipo di interruzione o di ritardo”.