“Dodici anni fa, sulla spiaggia di Palinuro, il nostro concittadino Pino Paladino, marito, padre e stimato avvocato, compì un gesto di altruismo e coraggio che resterà per sempre nella memoria della nostra comunità”.

Con queste parole il sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano e l’Amministrazione comunale ricordano l’avvocato eroe Pino Paladino nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa.

“In quell’estate del 2013, Pino sacrificò la propria vita per salvare tre persone in difficoltà in mare. Lo fece con la stessa dedizione e lo stesso senso di giustizia che aveva sempre guidato la sua vita, scegliendo il bene degli altri al posto della propria sicurezza – si legge nella nota – Pino non era solo un brillante professionista: era un uomo generoso, capace di ascoltare, di regalare sorrisi, di vivere con profonda umanità e amore verso la sua famiglia e il prossimo. Il suo sacrificio è un esempio luminoso per tutti noi, un richiamo ai valori dell’altruismo, della solidarietà e del coraggio”.

“A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Sala Consilina, rinnoviamo oggi il nostro commosso ricordo e la nostra gratitudine. Il gesto di Pino resterà per sempre nella storia e nel cuore della nostra comunità” conclude il primo cittadino.