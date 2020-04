Caselle in Pittari terra di centenari. Zia Maria Salamone compie 100 anni

E’ un traguardo importante quello toccato oggi dalla signora Maria Salamone di Caselle in Pittari che ha compiuto 100 anni.

Il sindaco Giampiero Nuzzo e il vicesindaco Gerardo Gallo hanno fatto visita a Maria e a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza hanno rappresentato alla concittadina centenaria e a tutti i suoi familiari sinceri auguri per il brillante traguardo raggiunto. L’evento rappresenta un privilegio e motivo di orgoglio per tutta la comunità di Caselle in Pittari che da oggi può annoverare ben quattro centenari.

A causa delle disposizioni normative per l’attuale emergenza sanitaria erano assenti molti dei suoi nipoti emigrati per lavoro e non è stato possibile festeggiare pubblicamente la neo centenaria, ma il Sindaco, rappresentando il sentimento di tutti i casellesi, non ha voluto far mancare il calore, l’affetto e la vicinanza di tutta la comunità a “Zia Maria”, omaggiandola con una targa ricordo.

Maria Salamone, nota a Caselle in Pittari come “Zia Maria”, non si è mai sposata, ha vissuto sempre circondata dall’affetto di altre tre sorelle, Angelina, Rosa e Annina, e di tantissimi nipoti. Soprattutto con la sorella Rosa e insieme ai suoi quattro figli ha vissuto gran parte della sua esistenza, crescendo insieme e instaurando nel tempo un rapporto forte e indissolubile. Infatti dopo la scomparsa dell’amata sorella, negli ultimi dieci anni Zia Maria è stata assistita con cure amorevoli e con immancabile premura quotidiana dalla nipote Anna, moglie di Antonio, primogenito di Rosa. La neo centenaria ha basato tutta la sua alimentazione sulla dieta mediterranea e ha sempre condotto una vita serena, trovando la tranquillità di ogni giorno nel calore familiare di sorelle, cognati e nipoti. Ha lavorato nei campi sin da quando era adolescente, aiutando i genitori nella coltivazione dei terreni. Poi ha prestato servizio presso alcune famiglie casellesi, senza mai lasciare il paese natio.

Da oggi, Caselle in Pittari ha quattro centenari e si conferma sicuramente tra i paesi del Cilento con il tasso di longevità più alto.

– Chiara Di Miele –