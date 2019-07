Caselle in Pittari si colora d’arte. Al via la III edizione di “Fiori alle porte”

Da domani, fino al 29 luglio, Caselle in Pittari sarà lo scenario della III edizione di “Fiori alle porte – Art performig Festiva”, la manifestazione che trasforma il centro storico di Caselle in Pittari in palcoscenico per la creatività di diversi artisti.

La suggestiva manifestazione nasce dall’incontro delle idee di due artisti, il napoletano Gianluca Guarino e la casellese Ramona Pisano. Parteciperanno gratuitamente all’evento moltissimi artisti che daranno forma scritta e visuale sulle vecchie porte del paese dell’antica tradizione di Caselle, inoltre il centro storico diventerà palcoscenico di rappresentazioni teatrali. L’evento è patrocinato dal Comune di Caselle in Pittari e dall’associazione “Sab kuck milega” di cui Guarino è presidente.

“Fiori alle porte” è un incontro-confronto tra generazioni, si vuole dare importanza alle vecchie generazioni e creare uno scambio per arricchire le nuove generazioni di un popolo che metteva alla base del proprio stile di vita la condivisione e la convivialità. Tutto si snoda intorno ai “fiuri” ovvero le serenate che rappresentavano un vero e proprio codice di comunicazione usato per corteggiamenti, amori finiti, ingiurie e per celebrare eventi lieti come le nascite e i matrimoni.

I due artisti ideatori, particolarmente legati alle tradizioni casellesi, sono una coppia oltre che nel lavoro anche nella vita privata e hanno deciso di celebrare le loro nozze nel contesto di “Fiori alle porte”, proprio come si celebravano i matrimoni “una volta”.

“È forte in noi la tradizione casellese, ci piace molto l’idea della condivisione, della partecipazione libera di tutti, gli artisti che parteciperanno al nostro evento ci regaleranno le loro opere d’arte e noi in cambio daremo loro la nostra ospitalità, faremo visitare loro Caselle – ha dichiarato l’artista Pisano – Questo evento è nato per riscoprire il centro storico, inoltre mi sono ispirata a mio nonno ‘Minicuccio o mulinaro’, storica figura di poesia e canti casellesi e ultimo banditore di Caselle, aprirò il festival con un live painting dedicato a lui“.

– Veronica Di Carlo –