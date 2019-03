Caselle in Pittari: domani incontro con il Procuratore Generale della Corte di Cassazione Esposito

Giornata di grande spessore culturale domani, dalle ore 10, quando la comunità di Caselle in Pittari incontrerà il Procuratore Generale della Suprema Corte di Cassazione Vitaliano Esposito. L’incontro, promosso dall’associazione culturale Casellese, prevede un confronto – dibattito con gli studenti del comprensorio sul tema “Sicurezza e giustizia, scuola e fenomeno del bullismo”.

L’incontro si terrà presso l’aula Springer della Scuola Media Statale. Interverranno il sindaco di Caselle in Pittari Maurizio Tancredi, il presidente dell’associazione Casellese Rocco Ettorre, il dirigente scolastico Corrado Limongi, l’avvocato Franco Maldonato, la dottoressa Annarita Ettorre, il Sostituto Procuratore di Lagonegro Francesca Fresch. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Lorenzo Peluso.

Ospiti dell’iniziativa anche Nino Melito Petrosino dell’associazione Joe Petrosino ed il professor Mario Senatore.

Vitaliano Esposito, Procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione dal 21 novembre 2008 al 13 aprile 2012, è attualmente componente, a titolo dell’Italia, della Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), organo del Consiglio d’Europa ed è stato Presidente della rete dei procuratori generali dell’Unione europea (2009-2011). In parallelo all’intensa attività giudiziaria ha quasi sempre prestato la propria collaborazione ad organismi nazionali o sopranazionali nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale e dei diritti umani.

– Annamaria Lotierzo –