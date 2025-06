Il Beato Carlo Acutis sarà canonizzato il 7 settembre.

La decisione, dopo il rinvio per la morte di Papa Francesco, è stata presa e annunciata oggi dal Pontefice Leone XIV durante il concistoro.

Com’è noto, il Beato Carlo Acutis doveva essere canonizzato il 27 aprile scorso. Morto a 15 anni nel 2016 per una leucemia fulminante Carlo, conosciuto già come “patrono di internet” per la sua passione per l’informatica, è il primo ad essere canonizzato ad aver avuto in vita un profilo Facebook, attraverso il quale ha dato testimonianza della sua fede.

Due mesi prima della sua morte, Carlo aveva registrato un video in cui, sorridendo, diceva di essere pronto e chiedeva di essere sepolto ad Assisi. Anche sua mamma, Antonia Salzano, originaria di Centola ha affermato di aver ricevuto diversi segnali della particolarità di suo figlio, sempre vicino ai più deboli.

Il 7 settembre sarà canonizzato anche il Beato Giorgio Frassati uno dei Santi sociali torinesi, scomparso nel 1925 a ventiquattro anni, mentre il 19 ottobre toccherà al Beato Bartolo Longo.

