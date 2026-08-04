Carenza di sangue. All’ospedale di Polla sospesa la distribuzione per gli interventi programmati
Continua l’emergenza legata alla carenza di sangue.
All’ospedale di Polla, a causa della ridotta disponibilità di sacche del gruppo sanguigno 0 positivo, il Servizio Trasfusionale guidato dal dottore Martino D’Onofrio, ha disposto la sospensione temporanea della distribuzione di emazie concentrate destinate agli interventi chirurgici programmati.
Un gesto volto a tutelare il numero di scorte disponibili: ogni richiesta di sangue, dunque, sarà valutata caso per caso attraverso un confronto diretto tra il Servizio Trasfusionale e il medico richiedente.
E’ stato rivolto un appello ai familiari dei pazienti che potrebbero aver bisogno di trasfusioni affinché, laddove possibile, si rendano disponibili alla donazione. L’invito è esteso anche a tutti i cittadini idonei, chiamati a compiere un gesto di solidarietà fondamentale per contribuire a ricostituire le scorte di sangue e consentire il ripristino della piena operatività delle strutture sanitarie.
E’ possibile donare il sangue recandosi dal lunedì al venerdì al Centro trasfusionale di Polla. Inoltre chiunque voglia dare il proprio aiuto e continuare a salvare vite umane anche in estate potrà farlo domenica 30 agosto dalle ore 8 alle 12.