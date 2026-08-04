La Banca Monte Pruno rinnova il proprio sostegno a JazzinLaurino, manifestazione che dal 6 al 10 agosto celebra la sua XXIV edizione, confermandosi tra le più longeve e autorevoli rassegne di jazz. Da ventiquattro anni il festival trasforma Laurino, borgo dell’Alto Cilento, in una vera cittadella della musica, coniugando spettacolo, formazione e valorizzazione del territorio.

Cuore pulsante della manifestazione sono i prestigiosi workshop internazionali che ogni anno accolgono partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero, offrendo masterclass e attività di musica d’insieme guidate da docenti di fama mondiale, in un’esperienza immersiva che rappresenta uno dei tratti distintivi dell’evento.

La partnership con la Banca Monte Pruno ha preso forma ieri mattina con il lancio ufficiale della XXIV edizione presso la sede di Sant’Arsenio, alla presenza del Presidente Michele Albanese, del Direttore Generale Cono Federico, del Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea, del sindaco di Laurino Francesco Gregorio e del Direttore artistico Angelo Maffia, che hanno condiviso il programma della manifestazione e il valore di un progetto consolidato capace di unire cultura, formazione e promozione del territorio.

Ad inaugurare il cartellone, il 6 agosto, sarà GeGè Telesforo con lo spettacolo “Jazzradio”, un format innovativo che fonde concerto dal vivo e talk show radiofonico, accompagnando il pubblico in un coinvolgente viaggio attraverso il linguaggio del jazz. Cantante, musicista, autore e divulgatore, Telesforo è uno dei più autorevoli ambasciatori del jazz italiano, noto per la sua straordinaria attività artistica e televisiva e per la capacità di avvicinare il grande pubblico a questo genere musicale.

Nel corso della sua storia JazzinLaurino ha ospitato autentiche leggende della scena jazz nazionale e internazionale, tra cui Stefano Bollani, Paolo Fresu, Enrico Rava, Gino Paoli, Mario Biondi, Raphael Gualazzi, Nicola Piovani, Dee Dee Bridgewater, Noa e Fabrizio Bosso, contribuendo a costruire un patrimonio culturale che ha reso Laurino un punto di riferimento per gli appassionati e per i giovani musicisti.

Oltre alla Banca Monte Pruno il Festival, curato dal Comune di Laurino e dall’Associazione Liberi Suoni, conta tra i suoi partner la Regione Campania, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ANCE-AIES Salerno.

Nel corso dell’incontro il Presidente Michele Albanese e il Direttore Generale Cono Federico hanno dichiarato congiuntamente che sostenere JazzinLaurino significa credere nella forza della cultura come motore di crescita per le comunità: “Da ventiquattro anni questa manifestazione dimostra come la musica possa creare opportunità, formare giovani talenti, valorizzare il territorio e generare relazioni autentiche. Per il nostro Istituto è motivo di orgoglio accompagnare da sempre un evento che rappresenta un’eccellenza del Cilento e un patrimonio culturale capace di guardare al futuro senza perdere il legame con le proprie radici”.