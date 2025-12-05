Carenza di sangue all’ospedale “Luigi Curto” di Polla che ha bisogno di donatori, in particolare del gruppo 0 negativo e 0 positivo. L’appello ai donatori è lanciato dalla locale Sezione della Croce Rossa Italiana.

Si può donare dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00 presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale.

Un piccolo gesto può salvare vite umane e contribuire a rinforzare le scorte di sangue del “Curto” anche in vista di interventi chirurgici o necessità di trasfusioni.

Prima di recarsi a donare il sangue è possibile fare soltanto una leggera colazione evitando latte e derivati.