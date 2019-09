Carenza di pediatri all’ospedale di Polla. L’ASL Salerno stipula una convenzione con l’ASL Napoli 3

La grave carenza di Dirigenti medici presso l’Unità Operativa di Pediatria dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla ha spinto il Direttore sanitario Luigi Mandia a richiedere all’ASL Salerno la stipula urgente di una convenzione con l’ASL Napoli 3 Sud.

La stessa richiesta è arrivata all’azienda di via Nizza anche dall’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Il Direttore Generale dell’ASL, Mario Iervolino, ha dunque approvato la convenzione con cui si fa ricorso alla collaborazione di Dirigenti medici specialisti in Neonatologia.

Per il presidio ospedaliero di Polla sono state richieste 154 ore mensili, mentre per il “San Luca” 150 ore mensili. La convenzione durerà fino al 31 dicembre prossimo, in seguito potrà essere rinnovata solo dietro specifica richiesta inoltrata dall’ASL Salerno.

L’ASL Napoli 3 Sud, dunque, si impegna ad effettuare tramite i suoi specialisti attività di consulenza presso gli ospedali di Polla e Vallo della Lucania. Il corrispettivo economico è a carico dell’ASL Salerno.

Attualmente in servizio presso la Pediatria del “Curto” ci sono soltanto due medici che coprono un turno h24.

– Chiara Di Miele –