È online il nuovo singolo degli IVAS. “Overflow”, un inno dedicato a chi ama la propria terra

È online il nuovo singolo degli IVAS, progetto musicale sviluppato da 7 giovani del Vallo di Diano, nato nel 2011. Il brano si chiama “Overflow” e segue l’uscita dell’EP d’esordio (IVAS) e del singolo Penny.

La band vede alla voce Fabiana Mariniello di Padula, alle chitarre Davide Marra di Polla e Stefano Cavuoti di Brienza, il pollese Alessandro Caggiano alle tastiere, al sassofono Luigi D’Auria di Sala Consilina e i teggianesi Vincenzo Pecoraro e Gianmario Sabini rispettivamente al basso e alla batteria.

“Overflow è un brano che nasce dal sentimento di chi come noi è profondamente legato al posto in cui è cresciuto – commentano gli IVAS -, ma per ragioni varie si ritrova a dover andare via. È un tema che tocca da vicino noi ragazzi, che per studio o lavoro spesso ci allontaniamo da casa e, nel momento in cui ci sentiamo distanti e ci troviamo a dover affrontare una realtà diversa da quella a cui per vent’anni siano stati abituati, capiamo più che mai di essere stati fortunati”.

“Crescere praticamente nel cuore di una valle – continuano -, circondati dall’abbraccio delle montagne tutte intorno, coltivando fin da bambini l’amore per la natura, il silenzio, per un clima raccolto e intimo in cui vivere e stringere legami, è una cosa di cui sentirsi profondamente grati e che, inevitabilmente, lascia un segno”.

Il sound della band evoca stati d’animo contrapposti alle frenetiche illusioni del monto post-moderno ed è caratterizzato da influenze psichedeliche tipiche del rock anni ’60 e ’70.

“Overflow” riflette il punto di vista di chi si sente orgoglioso della terra in cui è nato, di chi, per quanto possa allontanarsene, la porta con sé ovunque vada, con il fermo proposito di tornarvi, proprio perché non ci si sente mai veramente lontani da casa.

“Ci tenevamo a scrivere un pezzo che fosse una dedica – sottolineano gli IVAS -, piccola ma doverosa, a casa nostra, da ascoltare quando ci manca, così da poterla rievocare e poterne sentire il profumo”.

– Paola Federico –