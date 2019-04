Biagio Tomasco, segretario territoriale del sindacato NurSind Salerno, ha scritto al Commissario straordinario dell’Asl Salerno per ricevere chiarimenti in merito alla gestione dell’Unità Operativa di Ortopedia dell’ospedale di Roccadaspide. La lettera ha origine dal fatto che da oggi al 27 aprile non sarà possibile effettuare ricoveri chirurgici a causa della presenza in servizio di un solo medico ortopedico. Il Responsabile di Ortopedia di Roccadaspide ha inoltre reso noto che un medico rimarrà in servizio dalle 8 alle 14, dal lunedì al sabato, esclusi i festivi.

“Il tutto – scrive Tomasco – senza informare il Direttore responsabile di area, ovvero il dottore Iovieno, Capo Dipartimento delle Chirurgie Specialistiche. A questo punto si impone una riflessione che non può non passare dalla conformazione orogeografica del territorio che certamente potrebbe essere meglio servito, in orario h 24, attraverso la delocalizzazione dei due ortopedici insistenti nel plesso di Roccadaspide nei presidi del DEA Eboli – Battipaglia – Roccadaspide. Crediamo che la ridondanza di strutture complesse e non in un unico DEA sia solo deleteria sotto l’aspetto prettamente organizzativo oltre che poco efficiente ed efficace sotto quello gestionale e di certo non si può ipotizzare un servizio reso part time alla collettività che, oltretutto, finisce inevitabilmente per gravare sugli organici di altri presidi già provati dalla oramai cronica carenza di personale. O si mette mano nel ridisegnare l’attuale conformazione delle Unità Operative di Ortopedia nel DEA Eboli – Battipaglia – Roccadaspide oppure si dispone che il personale operante nell’Unità Operativa di Ortopedia di Roccadaspide venga riassegnato in quei centri che al momento soffrono della richiamata carenza di personale”.

In merito risponde il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano. “Le dichiarazioni e le proposte formulate da Tamasco sono incomprensibili e anche sconcertanti, denotando una visione assolutamente distorta della organizzazione ospedaliera e della impostazione risultante dal nuovo Piano Ospedaliero – afferma il primo cittadino – Una posizione assolutamente parziale e dunque inaccettabile, dal momento che il sindacalista fa finta di non conoscere, o colposamente ignora, la grave crisi di dirigenti medici che affligge tutte le strutture ospedaliere. Il Reparto di Ortopedia di Roccadaspide è previsto nel nuovo piano ospedaliero e funziona perfettamente, offrendo una adeguata risposta sanitaria a tutta l’utenza della Valle del Calore, degli Alburni e dell’Alento, essendosi collocato, peraltro, al terzo posto a livello regionale su ben 59 strutture analizzate per il trattamento della frattura del collo del femore. Il personale medico che vi opera è sempre stato di grandissimo valore e di assoluta competenza, a cominciare dal responsabile dott. Franco Valentino. Per quanto riguarda la criticità legata alla carenza di una unità medica, il Commissario straordinario dell’ASL Salerno, Iervolino, ha offerto ampie rassicurazioni circa l’immediato rimpiazzo dell’unità, mediante la stipula di apposita convenzione con l’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno, per risolvere così la carenza di personale. Il Reparto di Ortopedia di Roccadaspide sarà presto dotato, come tutti gli altri, delle professionalità necessarie a garantire la piena funzionalità e il rispetto dei livelli essenziali in ogni reparto, come è sempre stato“.

– Claudia Monaco –