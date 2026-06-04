Sabato 5 e domenica 6 settembre saranno due giornate speciali per il Gruppo Cardinale di Teggiano. Nel polo fieristico A1 Expò a Caserta si terrà l’appuntamento “CardinaleDays”.

All’evento b2b, organizzato da Ma.Mu Divisione Eventi, i professionisti potranno fare business, scoprire le novità del mercato, usufruire di promozioni speciali.

I due giorni saranno all’insegna degli affari, della convivialità per tutte le età e saranno l’occasione per scoprire i plus di Gruppo Cardinale, composto da ben tre dinamiche società, Cardinale Group Srl, Cardinale Ferramenta Spa e Aeffe Service Srl.

Il Gruppo fondato dall’imprenditore Carmine Cardinale e che vede la dinamica presenza delle figlie Erika e Rossella, distribuisce in tutta Italia, conta 150.000 metri quadrati di aree lavorative coperte, annovera circa 60.000 articoli nei magazzini e assicura consegne rapide in 24/48 ore.

L’appuntamento è per il 5 e 6 settembre all’A1 Expò in Viale delle Industrie, 10 a San Marco Evangelista – Caserta Sud.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –